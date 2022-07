Covid, Sileri cauto ma non allarmato: "Quarta dose funziona, abbasseremo l'età obbligatoria" (Di venerdì 8 luglio 2022) Molto presto verrà abbassata l'età per chi dovrà vaccinarsi con la Quarta dose . I nostri vaccini funzionano molto bene e con una Quarta dose si evita la malattia severa del 99 per cento". Lo ha detto ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 8 luglio 2022) Molto presto verrà abbassata l'età per chi dovrà vaccinarsi con la. I nostri vaccinino molto bene e con unasi evita la malattia severa del 99 per cento". Lo ha detto ...

Pubblicità

Affaritaliani : Covid, Sileri: 'Stop ai concerti non ha senso' - HuffPostItalia : 'Entro metà luglio il via alla quarta dose agli over 60'. Intervista a Pierpaolo Sileri - Ve10Ve_Ghost : RT @HuffPostItalia: 'Entro metà luglio il via alla quarta dose agli over 60'. Intervista a Pierpaolo Sileri - albertomura : RT @HuffPostItalia: 'Entro metà luglio il via alla quarta dose agli over 60'. Intervista a Pierpaolo Sileri - Bubu_Inter : RT @HuffPostItalia: 'Entro metà luglio il via alla quarta dose agli over 60'. Intervista a Pierpaolo Sileri -