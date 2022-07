Covid, la situazione è preoccupante: si rischia un “lockdown di fatto” (Di venerdì 8 luglio 2022) Le sotto varianti di Omicron stanno determinando una rapida diffusione del Covid a causa della loro alta contagiosità. La situazione sta peggiorando e mai era successo che in estate ci fossero così tanti contagi. Sono stati oltre 100mila per due giorni consecutivi, e l’ondata non sembra volersi fermare. Si pensa che il picco potrebbe arrivare verso la metà del mese di luglio. Sono tanti i medici che stanno lanciando l’allarme: ecco cosa potrebbero decidere di fare se la situazione non dovesse migliorare. Covid, aumento esponenziale dei casi nelle ultime settimane La Fondazione Gimbe nel suo ultimo report ha parlato di una “crescita esponenziale dei contagi, che non contabilizza il sommerso dei casi non dichiarati”. Nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio, i nuovi casi di Covid registrati erano ... Leggi su tvzap (Di venerdì 8 luglio 2022) Le sotto varianti di Omicron stanno determinando una rapida diffusione dela causa della loro alta contagiosità. Lasta peggiorando e mai era successo che in estate ci fossero così tanti contagi. Sono stati oltre 100mila per due giorni consecutivi, e l’ondata non sembra volersi fermare. Si pensa che il picco potrebbe arrivare verso la metà del mese di luglio. Sono tanti i medici che stanno lanciando l’allarme: ecco cosa potrebbero decidere di fare se lanon dovesse migliorare., aumento esponenziale dei casi nelle ultime settimane La Fondazione Gimbe nel suo ultimo report ha parlato di una “crescita esponenziale dei contagi, che non contabilizza il sommerso dei casi non dichiarati”. Nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio, i nuovi casi diregistrati erano ...

Qual è la situazione delle terapie intensive e dei ricoveri Covid in Italia Fanpage.it Covid, Speranza: “No a nuove regole, ma cautela” una protezione larga con i vaccini e quindi siamo in una condizione diversa rispetto al passato ma il covid è ancora una sfida di oggi e quindi non dobbiamo abbassare la guardia – ha aggiunto – In ... Influenza: campagna vaccinale anticipata ad ottobre, vaccini consigliati a bimbi e anziani ROMA - 08-07-2022 -- Mentre si decide sulla somministrazione della quarta dose del vaccino anti covid alla popolazione over 60 (le conferme sono attese nei prossimi giorni), il ministero della Salute ... una protezione larga con i vaccini e quindi siamo in una condizione diversa rispetto al passato ma il covid è ancora una sfida di oggi e quindi non dobbiamo abbassare la guardia – ha aggiunto – In ...ROMA - 08-07-2022 -- Mentre si decide sulla somministrazione della quarta dose del vaccino anti covid alla popolazione over 60 (le conferme sono attese nei prossimi giorni), il ministero della Salute ...