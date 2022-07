Covid: Consulta, tamponi rapidi e test solo in farmacia (Di venerdì 8 luglio 2022) La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuareantigenici esierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non ...

Pubblicità

LocalPage3 : Covid, Consulta: 'Tamponi rapidi e sierologici solo in farmacia' - petunianelsole : RT @ItaliaOggi: Covid, la Consulta: tamponi e test soltanto nelle farmacie, ragionevole escludere le parafarmacie - Agenpress : Covid. Consulta, tamponi rapidi e test solo in farmacia e non in parafarmacia. 'Non è scelta irragionevole'… - ItaliaOggi : Covid, la Consulta: tamponi e test soltanto nelle farmacie, ragionevole escludere le parafarmacie… - zazoomblog : Covid ecco cosè lauto - sorveglianza e che sintende per contatto stretto. Consulta la circolare - #Covid #lauto… -