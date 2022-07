Cosa sono le tapas (Di venerdì 8 luglio 2022) Chi ha già fatto un viaggio in Spagna avrà sicuramente sentito parlare e persino provato questa specialità tutta spagnola, perfetta per prendersi una pausa sfiziosa e golosa durante la giornata, magari insieme ad amici. Le tapas infatti sono delle deliziose e piccole porzioni di specialità iberiche trasformata in una vera e propria abitudine il cui nome ha poi dato vita a un neologismo: tapear, ovvero “mangiare tapas”, di bar in bar, ordinando qualCosa da mangiare e bere ogni volta diversi. Ma nello specifico? Scopriamolo insieme! Le origini delle tapas Esistono molte leggende e interpretazioni sull’origine e la storia delle tapas: una delle teorie più conosciute ci riporta nel XIX secolo. In questo periodo, si dice che un proprietario di un’osteria andalusa ebbe l’idea di coprire il ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 luglio 2022) Chi ha già fatto un viaggio in Spagna avrà sicuramente sentito parlare e persino provato questa specialità tutta spagnola, perfetta per prendersi una pausa sfiziosa e golosa durante la giornata, magari insieme ad amici. Leinfattidelle deliziose e piccole porzioni di specialità iberiche trasformata in una vera e propria abitudine il cui nome ha poi dato vita a un neologismo: tapear, ovvero “mangiare”, di bar in bar, ordinando qualda mangiare e bere ogni volta diversi. Ma nello specifico? Scopriamolo insieme! Le origini delleEsistono molte leggende e interpretazioni sull’origine e la storia delle: una delle teorie più conosciute ci riporta nel XIX secolo. In questo periodo, si dice che un proprietario di un’osteria andalusa ebbe l’idea di coprire il ...

Pubblicità

fattoquotidiano : “Putin ed Erdogan sono la stessa cosa: Europa e Stati Uniti condannano un dittatore, ma si alleano con un altro dit… - MSF_ITALIA : ??Abbiamo soccorso 41 persone da due gommoni in difficoltà nella zona di ricerca e soccorso maltese dopo l'alert lan… - giuliapompili : In Asia, ma soprattutto in Giappone, gli attacchi si questo tipo sono rari, praticamente inesistenti. La campagna e… - venetolink : RT @Massimi40945796: “Dove sono finite le linee guida sulla ventilazione nelle aule?” L'abbiamo capito o no che le 'finestre aperte' sono u… - skybash_ : RT @AdmiralReloade1: C'è una verità innegabile, i paesi poveri che non hanno potuto pagare i vaccini, si sono salvati la ghirba e non sanno… -