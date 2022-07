Contratto affitto, in quali casi un proprietario può chiedere un aumento? (Di venerdì 8 luglio 2022) Il canone di locazione viene determinato al momento della stipula del Contratto d’affitto. In alcuni casi il proprietario può chiedere l’aumento La locazione, meglio conosciuta come Contratto d’affitto, è un accordo tra due parti, in cui una offre l’immobile a fronte di una quota mensile. Il Contratto prevede che entrambe le parti abbiano diritti e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 8 luglio 2022) Il canone di locazione viene determinato al momento della stipula deld’. In alcuniilpuòl’La locazione, meglio conosciuta comed’, è un accordo tra due parti, in cui una offre l’immobile a fronte di una quota mensile. Ilprevede che entrambe le parti abbiano diritti e L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

bonoraimm : Nuova casa in affitto! Contratto annuale appartamento bilocale piano primo con garage doppio euro 600 Desenzano del… - DiegoNatoli2 : RT @minomazz: Amico artigiano, scade contratto di affitto, gli chiedono 600€ in più al mese. A Roma centinaia di negozi sfitti e richieste… - Alessan77409452 : @IstDada @marilisa06 Questo lo hanno fatto pure nella mia zona, erano persone senza contratto d'affitto che non ave… - ungaro_c : RT @minomazz: Amico artigiano, scade contratto di affitto, gli chiedono 600€ in più al mese. A Roma centinaia di negozi sfitti e richieste… - clorazene : @slongano @gspazianitesta @SRubinato Funziona perché il codice civile non pone limiti temporali al subaffitto (non… -