Pubblicità

Ceciolo641 : @UomoRango Hai scovato un tweet del 1 maggio 2015 per creare una caciara inutile, poi per quanto sbagliato lo hai p… - infoitsport : Mercato Lazio, ufficiale: Casale è un nuovo giocatore biancoceleste - CalcioNews24 : #Lazio, UFFICIALE l'acquisto di #Casale - CalcioPillole : Mercato #Lazio, ufficiale: #Casale è un nuovo giocatore biancoceleste - 100x100Napoli : #Casale è un nuovo giocatore della #Lazio. -

Calcio News 24

Ora è ufficiale: Nicolòlascia l'Hellas Verona e diventa un nuovodella Lazio. Al termine di una lunghissima trattativa, alla fine i biancocelesti riescono a strappare il sì delcresciuto proprio ...Nicolòè un nuovodella Lazio. Difensore, classe 1998, arriva dall'Hellas Verona (conta 36 presenze in Serie A e 2 assist) in un'operazione da 7 milioni di euro più bonus. Ha svolto ... Casale è un giocatore della Lazio, UFFICIALE: il comunicato Nicolò Casale è un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste, dopo le visite mediche delle scorse ore, ha annunciato l'arrivo del difensore sul proprio sito ufficiale: "La S.S. Lazio comunica ...La Lazio, con un breve annuncio via social, ha ufficializzato l’arrivo di Nicolò Casale dal Verona, seguito anche dal Napoli in passato. Questo l’annuncio social e a seguire il comunicato ufficiale: ...