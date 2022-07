Calciomercato Sudtirol, iniziano le trattative per rimanere tra le grandi (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Sudtirol, dopo un periodo di assestamento, ha iniziato il Calciomercato col botto. Il club altoatesino ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Mattia Sprocati, 29enne attaccante esterno appena svincolatosi dal Parma. Il giocatore ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per le successive due stagioni. Inoltre, l’Atalanta ha ufficializzato tramite i propri canali di aver ceduto al Sudtirol l’attaccante Simone Mazzocchi a titolo temporaneo. Un Sudtirol che, quindi, dopo aver vinto un campionato di Serie C con la miglior difesa d’Italia, ha deciso di rifare il volto anche all’attacco. Inoltre, l’ultimo colpo è avvenuto proprio in difesa con Alberto Barison che lascia il Pordenone e resta in serie B. E’ ufficiale infatti, il suo passaggio al Sudtirol a titolo definitivo. Il difensore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Il, dopo un periodo di assestamento, ha iniziato ilcol botto. Il club altoatesino ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Mattia Sprocati, 29enne attaccante esterno appena svincolatosi dal Parma. Il giocatore ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per le successive due stagioni. Inoltre, l’Atalanta ha ufficializzato tramite i propri canali di aver ceduto all’attaccante Simone Mazzocchi a titolo temporaneo. Unche, quindi, dopo aver vinto un campionato di Serie C con la miglior difesa d’Italia, ha deciso di rifare il volto anche all’attacco. Inoltre, l’ultimo colpo è avvenuto proprio in difesa con Alberto Barison che lascia il Pordenone e resta in serie B. E’ ufficiale infatti, il suo passaggio ala titolo definitivo. Il difensore ...

