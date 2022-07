Biden firma un ordine esecutivo per il diritto all'aborto (Di venerdì 8 luglio 2022) "La decisione della Corte Suprema è stata terribile e totalmente sbagliata". Lo ha ribadito il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca firmando un ordine esecutivo per garantire il diritto all'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) "La decisione della Corte Suprema è stata terribile e totalmente sbagliata". Lo ha ribadito il presidente americano Joealla Casa Biancando unper garantire ilall'...

Pubblicità

AmeGaspa : RT @repubblica: Usa, Biden firma un ordine esecutivo per il diritto all'aborto - FilippoLicari4 : RT @FQLive: #ULTIMORA Stati Uniti, Biden firma un ordine esecutivo per la tutela del diritto all'aborto - FilippoLicari4 : RT @Sydwerehere: Dedicato a quelli che “destra o sinistra, repubblicani o democratici sono la stessa cosa” Che poi è il modo migliore per f… - RadioProletrio : Usa, Biden firma un ordine esecutivo per il diritto all'aborto - domenicoditell1 : #Biden firma un ordine esecutivo per il diritto all'aborto. E Trump s'attacca e tira forte. -