ATA | assegnazioni provvisorie e allegato G scelta scuole | scadenza 11 luglio

(Di venerdì 8 luglio 2022) Si avvicinano due scadenze importanti per il personale ATA: lunedì 11scadono i termini per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/23 e ladelletramiteG per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie 24 mesi. L'articolo .

FLC CGIL

L'11 luglio scade invece il termine per il personale. Dal 7 luglio saranno disponibili le funzioni per gestire e valutare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti. Come ...Dal 27 giugno all'11 luglio 2022 il personalea tempo indeterminato può presentare domanda per leprovvisorie e le utilizzazioni 2022/23. Il personale, a differenza dei docenti che compilano la domanda su Istanze online, ... Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023 personale docente, educativo, ATA L‘Aran ha proposto ai sindacati la propria ipotesi di rinnovo del contratto 2019-2021 per profili professionali del personale ATA. Per quanto riguarda le risorse disponibili a questa operazione l’Agen ...La mancata assegnazione del bonus da 200 euro a tantissimi precari della scuola, benché siano i primi naturali destinatari dell’incentivo ...