Arriva Lucy, l’assistente virtuale che aiuta gli utenti a riconoscere ansia e depressione (Di venerdì 8 luglio 2022) Si chiama Lucy ed è l’assistente virtuale del Centro Medico Santagostino di Milano che, con 15 minuti di consulenza gratuita (e successivi percorsi di supporto con professionisti a prezzi contenuti) permette di aiutare le persone a riconoscere ansia e depressione. L’Intelligenza artificiale Lucy, sviluppata con la start up Convforth, è uno dei primi esempi di assistente virtuale in Italia specializzato per rilasciare informazioni e fornire supporto sui temi psicologici, in particolare sulla depressione e su come affrontarla. Lucy, un aiuto per contrastare la depressione “Come riconosco i sintomi di una depressione?” è una delle query più cliccate nelle ... Leggi su fmag (Di venerdì 8 luglio 2022) Si chiamaed èdel Centro Medico Santagostino di Milano che, con 15 minuti di consulenza gratuita (e successivi percorsi di supporto con professionisti a prezzi contenuti) permette dire le persone a. L’Intelligenza artificiale, sviluppata con la start up Convforth, è uno dei primi esempi di assistentein Italia specializzato per rilasciare informazioni e fornire supporto sui temi psicologici, in particolare sullae su come affrontarla., un aiuto per contrastare la“Come riconosco i sintomi di una?” è una delle query più cliccate nelle ...

