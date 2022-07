Wimbledon 2022, le parole di Halep dopo la sconfitta con Rybakina: “Forse ero un po’ stanca” (Di giovedì 7 luglio 2022) La tennista rumena Simona Halep è stata sconfitta contro la kazaka Elena Rybakina a Wimbledon 2022. Ecco le parole con cui l’ex numero 1 ha giustificato la sconfitta per 6-3, 6-3: “Fare un servizio migliore mi avrebbe aiutato a competere di più oggi. Avevo migliorato molto il mio servizio negli ultimi tre mesi ma oggi sono tornata indietro. Ho fatto tanti doppi falli. Avrò bisogno di più tempo per aggiustare tutti questi cambiamenti che sto facendo. Queste cose succedono a volte. Forse ero anche un po’ stanca. Finale di sabato di Rybakina? Non so se riuscirà a mantenere questo livello di fiducia. Oggi ha giocato davvero bene, molto consistente e solida, non ha avuto crolli. Ma non si sa come risponderà alla partita ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) La tennista rumena Simonaè statacontro la kazaka Elena. Ecco lecon cui l’ex numero 1 ha giustificato laper 6-3, 6-3: “Fare un servizio migliore mi avrebbe aiutato a competere di più oggi. Avevo migliorato molto il mio servizio negli ultimi tre mesi ma oggi sono tornata indietro. Ho fatto tanti doppi falli. Avrò bisogno di più tempo per aggiustare tutti questi cambiamenti che sto facendo. Queste cose succedono a volte.ero anche un po’. Finale di sabato di? Non so se riuscirà a mantenere questo livello di fiducia. Oggi ha giocato davvero bene, molto consistente e solida, non ha avuto crolli. Ma non si sa come risponderà alla partita ...

