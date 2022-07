Villarreal, Reina è già in Spagna: “Felice ed emozionato” (Di giovedì 7 luglio 2022) Pepe Reina è già sbarcato in Spagna. L’ex portiere di Napoli e Lazio, dopo avere concluso la propria esperienza a Roma, entro oggi firmerà con il Villarreal, squadra nella quale torna a 39 anni, 20 anni dopo la prima esperienza. Lo riporta il Mundo Deportivo. “Sono molto Felice ed emozionato. Sono qui con l’illusione di un bambino”, le prime parole dell’ex nazionale spagnolo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Pepeè già sbarcato in. L’ex portiere di Napoli e Lazio, dopo avere concluso la propria esperienza a Roma, entro oggi firmerà con il, squadra nella quale torna a 39 anni, 20 anni dopo la prima esperienza. Lo riporta il Mundo Deportivo. “Sono moltoed. Sono qui con l’illusione di un bambino”, le prime parole dell’ex nazionale spagnolo. SportFace.

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - L'ex azzurro Reina torna in Spagna, firmerà con il Villarreal - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - L'ex azzurro Reina torna in Spagna, firmerà con il Villarreal - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - L'ex azzurro Reina torna in Spagna, firmerà con il Villarreal - apetrazzuolo : DALLA SPAGNA - L'ex azzurro Reina torna in Spagna, firmerà con il Villarreal - napolimagazine : DALLA SPAGNA - L'ex azzurro Reina torna in Spagna, firmerà con il Villarreal -