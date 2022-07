Vaiolo scimmie | un caso a Catania

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Undidelle. Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria ‘G. Rodolico – San Marco’ Gaetano Sirna, fa sapere come martedì scorso 5 luglio, al pronto Soccorso del presidio ‘Rodolico’ “si è presentato un uomo, rientrato da poco dall’estero, con sintomi che hanno fatto subito pensare a un sospettodi malattia ‘delle’”. Il paziente è stato immediatamente preso in carico dal personale sanitario e trattato secondo i protocolli previsti in questi casi. Dopo i primi rilievi, è stato quindi trasferito e ricoverato nell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’ospedale San Marco e posto in isolamento. L'articolo proviene da Italia Sera.