Vaccini: Crisanti controcorrente, muoiono soprattutto i vaccinati fragili, non i no vax (Di giovedì 7 luglio 2022) Dobbiamo proteggere i fragili, perché chi muore ogni giorno non sono i no vax, ma nel 98% dei casi sono persone fragili e vaccinate, afferma il professore L'articolo proviene da Firenze Post.

Giorgiolaporta : 'Non abbiamo avuto il coraggio di dire, fin dall'inizio, che i 160 morti al giorno non erano #NoVax, ma persone vac… - LaPinky72 : RT @Giorgiolaporta: 'Non abbiamo avuto il coraggio di dire, fin dall'inizio, che i 160 morti al giorno non erano #NoVax, ma persone vaccina… - LucaMarchetto69 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Purtroppo, in questi ultimi due anni eravate tutti un partito unico Draghiano e ave… - emanuelewolves : RT @GandalfRevn: La faccia di un cretino che ha appena scoperto che lo hanno preso per il per il culo su vaccini e Coviddi. #Parenzo #Cri… - FirenzePost : Vaccini: Crisanti controcorrente, muoiono soprattutto i vaccinati fragili, non i no vax -