Uomini e Donne Vip: Ecco La Prima Tronista Celebre! (Di giovedì 7 luglio 2022) La versione Vip di Uomini e Donne si farà. Non subito, ma a partire dalla Primavera prossima. Resta da capire chi siederà sul trono in questa nuova versione del programma di Maria De Filippi. Ebbene, un nome c'è ed è clamoroso. Secondo i bene informati infatti, la nostra Queen Mary sarebbe riuscita a strappare un sì niente di meno che a Elisabetta Gregoraci. Ecco tutti gli aggiornamenti! Maria De Filippi vuole Elisabetta Gregoraci sul trono Vip! Maria De Filippi non finisce mai di stupire. La regina di Mediaset sembra aver messo a segno un colpo davvero incredibile. Tutto ruota intorno alla versione Vip di Uomini e Donne. Un progetto che dovrebbe vedere la luce la prossima Primavera. Ebbene, la moglie di Costanzo sarebbe riuscita a convincere una super Vip a salire sul ...

