Un genio di due anni: ha un quoziente da Guinness dei primati (Di giovedì 7 luglio 2022) A soli due anni Kashe Quest è stata accolta nel Mensa, ovvero nell'esclusivo club che premia le donne e gli uomini più intelligenti in circolazione. E per stare in compagnia di fisici quantistici, filosofi e matematici dalla mente eccezionale, la piccola ha dovuto sottoporsi al test del QI. Risultato? Ha ottenuto un punteggio pari a 146. Ciò fa di lei la bimba più intelligente del mondo. Da poco aveva imparato a camminare e già sapeva i numeri fino a cento e l'alfabeto completo. Aveva anche cominciato a riconoscere e mettere in ordine di tonalità i colori… La bimba più intelligente del mondo, si chiama Kashe è ha un QI da record (captured) – www.curiosauro.itLa bimba di due anni con un QI di 146 Con un'intelligenza simile, la piccola non poteva che diventare il membro più giovane del Mensa International, il club aperto solo ai cervelloni. Ma cosa sa ...

