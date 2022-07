Ultime Notizie – Decreto aiuti e M5S | chi non ha votato la fiducia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 7 luglio 2022) Sono 28 i deputati del Movimento 5 Stelle che non hannolaal Dlalla Camera perché figurano assenti o in missione nella seduta di oggi pomeriggio. I 5 stelle, in percentuale, hanno garantito la presenza del 73% del loro gruppo. Poco meno della Lega, presente con il 74% di deputati con 25 non partecipanti al voto e 9 in missione. Il gruppo più presente è risultato quello del Pd con l’83% di deputati partecipanti al voto. I deputati grillini ‘non giustificati’, secondo quanto riportato dai tabulati, che non hanno partecipato al voto sono stati 15: Cantone Luciano, De Carlo, Invidia, Melicchio, Parentela, Ruggiero, Spadoni, Zanichelli, Carinelli, Del Monaco, Mammì, Misiti, Raffa, Segneri, Tofalo. Mentre erano in missione (quindi giustificati) in 13: Cattoi Maurizio, Cimino, Dieni, Dadone, Emiliozzi, Ficara, ...