Tra uomini in grigio e “Il Padrino”. Il lungo addio di Boris (Di giovedì 7 luglio 2022) Quando arrivano loro, tutti i primi ministri sanno che è finita. Loro sono gli uomini in abito grigio (men in grey suits): così il commentatore Alan Watkins aveva ribattezzato la delegazione del gruppo parlamentare del Partito conservatore incaricata di portare la peggior notizia possibile al leader. Ieri sera sono andati a trovare Boris Johnson, dopo una serie di dimissioni che ha terremotato il suo governo dopo l’ultimo, l’ennesimo scandalo. Tutti sanno che per loro è finita. Lo sapeva persino Margaret Thatcher, la “lady di ferro”, che regalò agli uomini in abito grigio il momento di massima visibilità. Tutti, tranne Johnson. Che ha fatto della sfrontatezza, forse addirittura della mancanza di vergogna, il suo superpotere. Tanto che, anche poche ore prima di quella visita, non si dava per vinto. ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 luglio 2022) Quando arrivano loro, tutti i primi ministri sanno che è finita. Loro sono gliin abito(men in grey suits): così il commentatore Alan Watkins aveva ribattezzato la delegazione del gruppo parlamentare del Partito conservatore incaricata di portare la peggior notizia possibile al leader. Ieri sera sono andati a trovareJohnson, dopo una serie di dimissioni che ha terremotato il suo governo dopo l’ultimo, l’ennesimo scandalo. Tutti sanno che per loro è finita. Lo sapeva persino Margaret Thatcher, la “lady di ferro”, che regalò agliin abitoil momento di massima visibilità. Tutti, tranne Johnson. Che ha fatto della sfrontatezza, forse addirittura della mancanza di vergogna, il suo superpotere. Tanto che, anche poche ore prima di quella visita, non si dava per vinto. ...

Pubblicità

RobertoBurioni : “Noi siamo certi che queste verità siano di per se stesse evidenti, che tutti gli uomini sono creati eguali, che es… - Gengyz : RT @bohariet: la differenza di successo tra cantanti uomini e cantanti donne è inquietante, quando abbiamo tantissime cantanti eccezionali… - Mr_Pencil_ : RT @davcarretta: Senza parole: la durata attesa della vita lavorativa in Italia e nel resto dell'Ue. E la differenza tra uomini e donne. h… - antonellodose : Due uomini nudi al cimitero, fanno il bagno tra le tombe: incredibile nel padovano - loris_assi : RT @davcarretta: Senza parole: la durata attesa della vita lavorativa in Italia e nel resto dell'Ue. E la differenza tra uomini e donne. h… -