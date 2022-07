Tour de France | Tadej Pogacar è il corridore perfetto? Salita | sprint | cronometro | pavé | discesa | difficile trovare un punto debole

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ilde2022 sembra essere chiuso ancor prima di iniziare.in questa prima parte di Grande Boucle sta facendo il bello ed il cattivo tempo e, dopo sei tappe, ha già conquistato la Maglia Gialla di leader della classifica generale. Lo sloveno, dunque, sembra essere avviato verso il suo terzo trionfo consecutivo. Un, senza il minimoin questa prima settimana si è testato in tutti i campi tranne quello forse preferito, cioè le grandi montagne (da domani a La Planche des Belles Filles potrebbe ancora aumentare il margine su tutti). Ogni giorno è riuscito a guadagnare qualcosa. È fantastico alla guida (tutti i rivali sono caduti, lui no, non è semplice fortuna), è strepitoso a ...

Ilde2022 ha avuto mercoledì una tappa molto particolare. Nella quinta frazione i corridori hanno percorso infatti settori in pavé come alla Roubaix . Due big come Jack Haig e Primoz Roglic ...... 'È necessario avere una tappa così Dico che sono combattuto, penso che come spettacolo sia incredibile, penso che aggiunga un po' di pepe alla corsa, ma ildenon ha bisogno di spezie. ...TOUR DE FRANCE - Con il successo di Longwy, Pogacar fa 7 in carriera al Tour e 10 in carriera nei Grandi Giri (le 3 vittorie della Vuelta). Il corridore sloveno ...