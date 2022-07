Pubblicità

CalcioOggi : Romanzo Zaniolo, fino a quando in sospeso? - Corriere dello Sport - sportli26181512 : Romanzo Zaniolo, fino a quando in sospeso? -

Corriere dello Sport

La storia dista diventando unsceneggiato. Vado, non vado, ritorno, saluto, non saluto e così avanti. Pur leggendo quanto accade, non ho ancora capito seva alla Juventus, se non ci va, se ...... ma sarà vero Casi come Moric e Corona, Lady Diana e Carlo, Chiara Nasti ee Depp - Heard fanno pensare. E ancora Iva Zanicchi, prima ce le ha cantate e ora ce le ha scritte (in un), ... Romanzo Zaniolo, fino a quando in sospeso La storia di Zaniolo sta diventando un romanzo sceneggiato. Vado, non vado, ritorno, saluto, non saluto e così avanti. Pur leggendo quanto accade, non ho ancora capito se Zaniolo va alla Juventus, se ...Juve e Inter stanno facendo la voce grossa sul calciomercato. Le due big si contendono Bremer, ma attenzione al retroscena su Dybala ...