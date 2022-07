Putin minaccia l’Occidente: Non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio. Vogliono sconfiggerci in battaglia? Ci provino (Di giovedì 7 luglio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito Kiev che dovrebbe accettare rapidamente le condizioni di Mosca o prepararsi al peggio. Parlando a un incontro con i leader della Duma, la Camera bassa del parlamento russo, il leader ha accusato l’Occidente di alimentare le ostilità. “Vuole combatterci fino all’ultimo ucraino”, ha tuonato. “Tutti devono sapere che, in linea di massima, non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio”, ha avvertito Putin in tono minaccioso. Il presidente russo ha affermato poi che Mosca è pronta a sedersi a un tavolo di trattative per porre fine ai combattimenti, e che coloro che si rifiutano di farlo dovrebbero sapere che più a lungo si andrà avanti, più sarà difficile trovare un accordo. “abbiamo sentito ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) Il presidente russo Vladimirha avvertito Kiev che dovrebbe accettare rapidamente le condizioni di Mosca o prepararsi al peggio. Parlando a un incontro con i leader della Duma, la Camera bassa del parlamento russo, il leader ha accusatodi alimentare le ostilità. “Vuole combatterci fino all’ultimo ucraino”, ha tuonato. “Tutti devono sapere che, in linea di massima, nonsul”, ha avvertitoin tono minaccioso. Il presidente russo ha affermato poi che Mosca è pronta a sedersi a un tavolo di trattative per porre fine ai combattimenti, e che coloro che si rifiutano di farlo dovrebbero sapere che più a lungo si andrà avanti, più sarà difficile trovare un accordo. “sentito ...

Pubblicità

CristianPDN : RT @OrtigiaP: Putin, minaccia all'Occidente: vuole sconfiggerci? Ci provi. In Ucraina'non abbiamo neanche iniziato.L’Occidente, che voleva… - massimovallo : RT @OrtigiaP: Putin, minaccia all'Occidente: vuole sconfiggerci? Ci provi. In Ucraina'non abbiamo neanche iniziato.L’Occidente, che voleva… - UmbertoDebiasi : RT @OrtigiaP: Putin, minaccia all'Occidente: vuole sconfiggerci? Ci provi. In Ucraina'non abbiamo neanche iniziato.L’Occidente, che voleva… - elena_gobbi68 : RT @OrtigiaP: Putin, minaccia all'Occidente: vuole sconfiggerci? Ci provi. In Ucraina'non abbiamo neanche iniziato.L’Occidente, che voleva… - OrtigiaP : Putin, minaccia all'Occidente: vuole sconfiggerci? Ci provi. In Ucraina'non abbiamo neanche iniziato.L’Occidente, c… -