Pubblicità

sudreporter : #Napoli, il governatore del #Molise @TomaDonato è intervenuto al Laboratorio #Sanità 20/30 -

Agenzia ANSA

Così il presidente della Regione Molise e componente dell'ufficio di presidenza della conferenza delle Regioni, Donato, rispetto all'utilizzo delle risorse delin ambito sanitario., ..."Una modernizzazione netta della sanità pubblica che realizza una delle priorità fissate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ()" così il Presidente del Molise, Donato" che oggi ha ... Pnrr: Toma, serve rapidità. Sanità sia migliore e più efficiente Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...La Conferenza delle Regioni ha dato il via libera, al Decreto sul "Fascicolo sanitario elettronico che prevede investimenti per infrastrutture digitali e formazione La Conferenza delle Regioni ha dato ...