Petrolio: greggio Usa chiude in rialzo sopra i 102 dollari (Di giovedì 7 luglio 2022) Chiusura in rialzo per il Petrolio. Il greggio Wti ha guadagnato il 4,24% a 102,71 dollari mentre il barile di Brent ha chiuso in rialzo del 3,99% a 104,72 dollari. . 7 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Chiusura inper il. IlWti ha guadagnato il 4,24% a 102,71mentre il barile di Brent ha chiuso indel 3,99% a 104,72. . 7 luglio 2022

