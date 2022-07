Nella "guerra all'Occidente" i primi nemici siamo noi (Di giovedì 7 luglio 2022) Il giornalista e saggista Douglas Murray cerca di "svegliare" la nostra società dalla crisi e dal senso di colpa da cui è ossessionata Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) Il giornalista e saggista Douglas Murray cerca di "svegliare" la nostra società dalla crisi e dal senso di colpa da cui è ossessionata

Pubblicità

SkyTG24 : Un’anticipazione dell’intervista a Petro #Poroshenko. L'ex presidente dell'#Ucraina ha ringraziato l'Italia per l'i… - AngeloCiocca : Dopo l'Ue, che ha dimostrato di valere poco e nulla in fatto di politica estera nella guerra tra Russia e Ucraina,… - bendellavedova : Il missile russo su un centro commerciale ucraino affollato è una tragica e brutale aggravante di questa guerra cri… - 100000_anni : @elevisconti Stalin non era alleato di Hitler ma aveva un patto di non belligeranza. E UK e Francia non vollero all… - Dear_Inanna_Z : RT @ilrappresentant: Han provato a toglierci la libertà, tacendo le grida col suono dei manganelli. Ci han portato in Guerra nella loro Gue… -