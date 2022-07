Myllennium Award: 13 sono laziali (Di giovedì 7 luglio 2022) Myllennium Award 2022: PREMIATI 13 GIOVANI TALENTI DEL LAZIO Premiati ieri sera a Roma 39 vincitori dell’ottava edizione del . Premi in denaro, percorsi di formazione e concrete opportunità professionali. Ai nuovi talenti vanno riconoscimenti per oltre 160mila euro: 10 categorie premiate, dalle startup più promettenti in ambito tecnologico e sociale, alle nuove espressioni artistiche nel mondo del Cinema, della Musica e dell’arte urbana; dalla pubblicazione di saggi, ai percorsi di stage, Master, formazione e consulenza. Il Myllennium Award, dalla sua nascita, ha gratificato il merito di oltre 270 giovani provenienti da tutta Italia e riconosciuto 1 milione di euro di premi. Il talento non è mai stato valorizzato così tanto. Roma, 7 luglio 2022 Claudia Neroni, Marta Mancino, Simone Tentoni e Vittorio Serrenti, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 luglio 2022)2022: PREMIATI 13 GIOVANI TALENTI DEL LAZIO Premiati ieri sera a Roma 39 vincitori dell’ottava edizione del . Premi in denaro, percorsi di formazione e concrete opportunità professionali. Ai nuovi talenti vanno riconoscimenti per oltre 160mila euro: 10 categorie premiate, dalle startup più promettenti in ambito tecnologico e sociale, alle nuove espressioni artistiche nel mondo del Cinema, della Musica e dell’arte urbana; dalla pubblicazione di saggi, ai percorsi di stage, Master, formazione e consulenza. Il, dalla sua nascita, ha gratificato il merito di oltre 270 giovani provenienti da tutta Italia e riconosciuto 1 milione di euro di premi. Il talento non è mai stato valorizzato così tanto. Roma, 7 luglio 2022 Claudia Neroni, Marta Mancino, Simone Tentoni e Vittorio Serrenti, ...

