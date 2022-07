Lecco | toglie con la forza smartphone e tablet alla figlia | ora la madre finisce ai servizi sociali

(Di giovedì 7 luglio 2022) commenta Vedeva lapassare intere giornate in camera tra cellulare e, e quindi ha optato per una soluzione drastica: disconnessioneta da Internet e social attraverso il ritiro di ...

Ne nasce una lite, con la giovane - all'epoca minorenne - che si presenta al Pronto Soccorso dell'ospedale diper aver riportato alcune contusioni . Il padre - separato da qualche mese - viene ...I rifugi si trovano tutti tra le province di Bergamo , Brescia, Como,e Sondrio. Come ... Una volta giunti a destinazione, un piatto di pizzoccheri non ve lonessuno. A quota 1.968 metri, ... Prende a pugni una ragazza per rapinarla dello smartphone, arrestata dalla Polfer La giovane passava troppo tempo davanti a uno schermo, quindi la mamma le ha tolto i dispositivi. L'ex marito lo viene a sapere e la querela: dovrà svolgere 180 ore di lavori socialmente utili ...Finisce ufficialmente la (lunga) “era” del basket professionistico in provincia di Lecco: la Nuova Pallacanestro Olginate non sarà più ai nastri di partenza nel prossimo campionato di B (la terza seri ...