Laura Lonzi muore a 37 anni e lascia al figlio un libro per ogni compleanno (Di giovedì 7 luglio 2022) Sapere di avere una malattia terminale quando si ha un figlio ancora piccolo è un dolore fortissimo per una mamma: la paura di non essere ricordata quando diventerà grande, di non vederlo crescere e di non poterlo proteggere, diventano un pensiero fisso e doloroso. Sono queste le emozioni che hanno spinto Laura Lonzi, una maestra di 37 anni malata di cancro, a compiere un gesto commovente e dolcissimo: lasciare al suo piccolo un libro in regalo per ogni compleanno (fino ai 30 anni), in modo che lui potesse avere un segno concreto del suo amore. Alla donna, che viveva a Carraia, in provincia di Firenze, era stato diagnosticato un carcinoma surrenele, che se l'è portata via in soli otto mesi nel 2022. Tutte le cure si sono infatti ...

