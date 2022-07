Pubblicità

Fischi per il primo ministro Borismentre annuncia le dimissioni. La folla si e' riunita fuori da Downing Street mentre il premier leggeva il suo discorso. 7 luglio 2022Il 3 giugno il clima è già teso:vienementre entra nella cattedrale di St. Paul per partecipare alle celebrazioni del Giubileo di platino della regina Elisabetta II, in quello che ... Johnson fischiato mentre annuncia le dimissioni - Mondo Fischi per il primo ministro Boris Johnson mentre annuncia le dimissioni. La folla si e' riunita fuori da Downing Street mentre il premier leggeva ...Dopo una serie di scandali, ultimo in ordine di tempo il cosiddetto Scandalo Pincher, il Premier inglese Boris Johnson non è riuscito a reggere all’ondata ...