Italia femminile | Giuliani | “Siamo piene di entusiasmo | non vediamo l’ora di iniziare”

Il portiere della Nazionale Laura Giuliani, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso le sue sensazioni pre Europeo. Queste le sue parole: "Siamo tranquille e pronte per iniziare, abbiamo un grande entusiasmo da cinque settimane e non vediamo l'ora di iniziare. La maglia azzurra è un premio, che ripaga tutti i sacrifici fatti ogni anno. Sappiamo di dover rappresentare un paese intero". SportFace.

