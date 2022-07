Inter, mercoledì incontro tra Dzeko e Inzaghi: si parlerà del suo futuro (Di giovedì 7 luglio 2022) Edin Dzeko ai margini dell’Inter Nel corso di questa finestra di mercato non è da escludere un addio all’Inter di Edin Dzeko. Il centrovanti bosniaco ha pagato, soprattutto nella seconda metà della stagione, problemi di natura fisica legati soprattutto alla sua non più giovane età. Il club nerazzurro non ha messo – ufficialmente – il giocatore sul mercato. Molto sul futuro del numero 9 potrebbe essere deciso mercoledì prossimo quando il giocatore incontrerà Simone Inzaghi. “L’Inter non metterà alla porta Dzeko. Ha apprezzato la sua professionalità, in campo e fuori, e quanto sa essere decisivo: non è facile privarsi a cuor leggero di uno così. Al tempo stesso, però, non alzerà barricate se il centravanti riceverà da una squadra ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Edinai margini dell’Nel corso di questa finestra di mercato non è da escludere un addio all’di Edin. Il centrovanti bosniaco ha pagato, soprattutto nella seconda metà della stagione, problemi di natura fisica legati soprattutto alla sua non più giovane età. Il club nerazzurro non ha messo – ufficialmente – il giocatore sul mercato. Molto suldel numero 9 potrebbe essere decisoprossimo quando il giocatore incontrerà Simone. “L’non metterà alla porta. Ha apprezzato la sua professionalità, in campo e fuori, e quanto sa essere decisivo: non è facile privarsi a cuor leggero di uno così. Al tempo stesso, però, non alzerà barricate se il centravanti riceverà da una squadra ...

Pubblicità

news24_inter : #Dzeko, mercoledì faccia a faccia con #Inzaghi - infoitsport : Dzeko, mercoledì faccia a faccia con Inzaghi. Per l’Inter non è sul mercato, ma… - Mr_Eko_Onana : RT @fcin1908it: Dzeko, mercoledì faccia a faccia con Inzaghi. Per l’Inter non è sul mercato, ma… - fcin1908it : Dzeko, mercoledì faccia a faccia con Inzaghi. Per l’Inter non è sul mercato, ma… - mr_kubra : RT @fcin1908it: #Dzeko non è sul mercato, nel senso che l'Inter non lo sta spingendo ad andare via. Tanto è vero che non gli ha levato la m… -