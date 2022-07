Inter, attesa per l’incontro con l’agente di Sanchez (Di giovedì 7 luglio 2022) Inter pronta a incontrare l’agente di Sanchez Quasi fatta per il passaggio di Vidal al Flamengo, in casa Inter ora si pensa alla situazione relativa ad Alexis Sanchez. In tal senso, riporta la Gazzetta dello Sport, è atteso per i prossimi giorni l’incontro tra i nerazzurri e l’agente del numero 7, Fernando Felicevich. L’attaccante non sembra voler accettare squadre di ‘basso livello’ (lo stesso Flamengo ci aveva provato) e vorrebbe giocare in una squadra dei top campionato (il Niño Maravilla songa il ritorno a Barcellona). l’incontro con l’agente servirà anche a discutere della questione buonuscita. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 7 luglio 2022)pronta a incontrarediQuasi fatta per il passaggio di Vidal al Flamengo, in casaora si pensa alla situazione relativa ad Alexis. In tal senso, riporta la Gazzetta dello Sport, è atteso per i prossimi giornitra i nerazzurri edel numero 7, Fernando Felicevich. L’attaccante non sembra voler accettare squadre di ‘basso livello’ (lo stesso Flamengo ci aveva provato) e vorrebbe giocare in una squadra dei top campionato (il Niño Maravilla songa il ritorno a Barcellona).conservirà anche a discutere della questione buonuscita. L'articolo proviene damagazine.

Pubblicità

Inter : Stiamo contando anche i secondi che mancano a inizio stagione ? Nell'attesa, ecco le nostre foto preferite della se… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Inter, via alla nuova stagione in attesa dei “big”. Foto e autografi per Mkhi e #Bellanova - napolista : CorSport: non solo Ostigard, il #Napoli pensa a #Milenkovic per rinforzare la difesa In attesa che si chiarisca il… - 1908Tutto : ??| Al via la nuova stagione dell’Inter con il ritiro iniziato oggi ad Appiano Gentile. Ecco alcuni scatti tra i nuo… - Giorno_Milano : Raduno Inter: tanti giovani in attesa dei 'big'. Venerdì arriva Lukaku -