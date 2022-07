Icardi-Monza, la trattativa potrebbe comprendere Wanda a Mediaset (Di giovedì 7 luglio 2022) Icardi Monza Wanda – Il Monza potrebbe arrivare a Mauro Icardi anche grazie ad un escamotage che coinvolge Wanda Nara, moglie e manager del calciatore. A rivelare il retroscena è stato Nicolò Schira, esperto di calciomercato, in esclusiva ai microfoni di 1 Station Radio. Icardi-Monza: quanto c’è di vero? “Il Monza è interessato e ha fatto una proposta, ma il ragazzo aspetta qualche club più importante. Anche lui, nell’ultimo anno e mezzo, ha fatto parlare più fuori che dentro il campo, ma dalla sua ha sempre una media gol altissima. Se non dovessero arrivare club più importanti, lui prenderebbe in considerazione la destinazione Monza, perché è legato all’Italia, ha casa a Milano ed i brianzoli puntano ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 7 luglio 2022)– Ilarrivare a Mauroanche grazie ad un escamotage che coinvolgeNara, moglie e manager del calciatore. A rivelare il retroscena è stato Nicolò Schira, esperto di calciomercato, in esclusiva ai microfoni di 1 Station Radio.: quanto c’è di vero? “Ilè interessato e ha fatto una proposta, ma il ragazzo aspetta qualche club più importante. Anche lui, nell’ultimo anno e mezzo, ha fatto parlare più fuori che dentro il campo, ma dalla sua ha sempre una media gol altissima. Se non dovessero arrivare club più importanti, lui prenderebbe in considerazione la destinazione, perché è legato all’Italia, ha casa a Milano ed i brianzoli puntano ...

