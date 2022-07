Pubblicità

sportli26181512 : Hellasmania: molti in partenza. La continuità del progetto sarà mantenuta?: Le prime partenze e i primi arrivi: il… -

Calciomercato.com

Il calciomercato aprirà i battenti ufficialmente tra un mese, ma i corteggiamenti, i messaggi in codice e le lusinghe sono già partite tra molte squadre egiocatori di serie A. Dei gialloblù ...Il calciomercato aprirà i battenti ufficialmente tra un mese, ma i corteggiamenti, i messaggi in codice e le lusinghe sono già partite tra molte squadre egiocatori di serie A. Dei gialloblù ... Hellasmania: molti in partenza. La continuità del progetto sarà mantenuta Le prime partenze e i primi arrivi: il mercato del Verona è ufficialmente iniziato. Il primo ad aver lasciato la maglia gialloblù è stato Cancellieri, giovane di prospettiva, che davanti ad una chiama ...Il secondo nome è quello di Djuric, punta in rotta con la Salernitana e molto vicino all'Hellas secondo le ultime indiscrezioni. Questi sono i due profili che stanno orbitando attorno al pianeta ...