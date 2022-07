Glisofato nella frutta | È tutta contaminata | solo così puoi disintossicarla

Leggi su ck12

(Di giovedì 7 luglio 2022) Attenzione alla presenza di pesticidi e al glifosato: per rendere sicuro il suo consumo devi seguire queste accortezze.con glifosato (fonte pexels)Il consumo diin estate è la panacea per molti disagi legati al caldo torrido, evento climatico che da settimane peraltro attanaglia l’intera penisola. Assicurare un giusto apporto diall’organismo garantisce una costante idratazione, e apporta inoltre numerose vitamine e fibre essenziali per un perfetto bilanciamento psicofisico. Spesso, però, sottovalutiamo la presenza di pesticidi e glifosato sulla buccia dellache mettiamo nel carrello. Come sanificarla in modo sicuro ed efficace? Glifosato, il lavaggio con acqua non basta: ecco come ...