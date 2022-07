Gf Vip 6 | Alex Belli non è tra gli invitati al compleanno di Soleil Sorge | la reazione

(Di giovedì 7 luglio 2022) Qualche giorno fa è stato ildiStasi e alla festa organizzata per l’occasione non era presente, che con l’ex gieffina ha avuto un passato molto chiacchierato all’interno della Casa del Gf Vip 6. Contattato da Pipol Gossip,ha spiegato il perché della sua assenza: Non c’è nessun “non invito”, la verità è questa. Eravamo e siamo in due parti completamente diversi. Alla domanda “le hai fatto gli auguri?“,ha risposto: Neanche questo è rilevante. Nel senso che: Io ho la mia vita, la mia donna. Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Va bene così. Ho visto però che ha fatto unassima festa di, e sono stra felice per lei e se lo merita. L’ex vippone è sembrato molto ...

Baci, coccole, chimica artistica, promesse, affinità etc etc... Al Grande Fratello6,Belli e Soleil Sorge si sono annusati e sono andati 'oltre', mescolando finzione e realtà. L'impressione è che ad un certo punto pure loro non hanno più ben compreso quale fosse il limite ...Belli e Aldo Montano, la litigata finita a schiaffi al GF: spunta il VIDEO integrale Grande Fratello Vip, Alex Belli torna a recitare nelle soap e sceglie Un Posto al Sole! Qualche giorno fa è stato il compleanno di Soleil Stasi e alla festa organizzata per l'occasione non era presente Alex Belli, che con l'ex g ...L'attore parmense ha commentato il party dato dall'influencer italoamericana che ha festeggiato i suoi 28 anni in Puglia ...