Gazzetta – Kessie, l’incontro con Xavi al Barcellona: problemi con le lingue e si parla… italiano (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 12:39:44 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Primo incontro tra centrocampista e mister e per parlare si usa anche l’italiano Nelle scorse ore è andata in scena la giornata di presentazione in casa Barcellona di Franck Kessie. Il centrocampista ex Milan è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore blaugrana. Prima le foto di rito, la firma pubblica sul contratto e qualche momento dedicato alla stampa tra sorrisi, filmati e palleggi col pallone. Poi è stato il momento di conoscere il suo nuovo allenatore e il primo incontro con Xavi sembra essere andato molto bene nonostante qualche piccola difficoltà sulla lingua. Infatti, da un post pubblicato su Twitter proprio dal Barcellona, si vede come Kessie abbia ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 12:39:44 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: Primo incontro tra centrocampista e mister e per parlare si usa anche l’Nelle scorse ore è andata in scena la giornata di presentazione in casadi Franck. Il centrocampista ex Milan è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore blaugrana. Prima le foto di rito, la firma pubblica sul contratto e qualche momento dedicato alla stampa tra sorrisi, filmati e palleggi col pallone. Poi è stato il momento di conoscere il suo nuovo allenatore e il primo incontro consembra essere andato molto bene nonostante qualche piccola difficoltà sulla lingua. Infatti, da un post pubblicato su Twitter proprio dal, si vede comeabbia ...

Pubblicità

Ma_Do_Sd : Chissà cosa cazzo aveva detto veramente Kessié per telefono da Tokyo a quel giornalista della gazzetta - OdeonZ__ : Un clone di Kessie o un altro assetto di gioco: ora il Milan è davanti a un bivio - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Un clone di Kessie o un altro assetto di gioco: ora il Milan è davanti a un bivio - BenderXacm : RT @AntoVitiello: Importantissime le parole di #Kessie alla Gazzetta: “Sono orgoglioso di aver scelto il #Milan e non è mia intenzione anda… - FraPol19 : RT @AntoVitiello: Importantissime le parole di #Kessie alla Gazzetta: “Sono orgoglioso di aver scelto il #Milan e non è mia intenzione anda… -