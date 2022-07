Ethan Hawke svela una foto dal set del western queer di Pedro Almodovar Strange Way of Life (Di giovedì 7 luglio 2022) Ethan Hawke a cavallo sul set spagnolo del nuovo film di Pedro Almodovar, il western queer Strange Way of Life, con Pedro Pascal. Ethan Hawke di nuovo a cavallo per recitare nel period western di Pedro Almodóvar, Strange Way of Life, che lo stesso autore definisce la "risposta a Brokeback Mountain",. Hawke ha svelato una foto dl set del film in cui troveremo anche Pedro Pascal. Strange Way of Life, cortometraggio di 30 minuti, verrà girato ad agosto nel deserto dell'Almería, in Spagna, location usata da Sergio Leone per il suo Il buono, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 luglio 2022)a cavallo sul set spagnolo del nuovo film di, ilWay of, conPascal.di nuovo a cavallo per recitare nel perioddiAlmodóvar,Way of, che lo stesso autore definisce la "risposta a Brokeback Mountain",.hato unadl set del film in cui troveremo anchePascal.Way of, cortometraggio di 30 minuti, verrà girato ad agosto nel deserto dell'Almería, in Spagna, location usata da Sergio Leone per il suo Il buono, ...

Pubblicità

inoverdosedite : Io già sto urlando per la foto di Ethan Hawke a cavallo con Almodovar, non oso immaginare come reagirei se ne uscisse una di Pedro Pascal - Yavanna_Norrey : Oggi emotiva per una immagine di Ethan Hawke a cavallo - va tutto bene ? Gesù Benedetto quel uomo con le western vi… - elekanejshipper : che poi è una verità: grazie ethan hawke e uma thurman - vv0raz : no perché io li confondevo sempre e mi chiedevo se ethan hawke skater fosse qualche inside joke - Francis09309862 : Santo cielo! Proprio da poco ho finito di vedere Black Phone, ed è stato assolutamente incredibile! Tantissima tens… -