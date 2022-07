Cristiano Malgioglio | la prima ospite di Mi Casa Es Tu Casa

(Di giovedì 7 luglio 2022)debutterà a dicembre col nuovo format MiEs Tu: ecco chi potrebbe essere laDalla promozione del suo nuovo singolo Sucu Sucu a Tale e quale show e ancora a dicembre impegnato alla conduzione del programma MiEs Tu. A settembre intanto rivedremoin tv con Tale e quale show in veste di giudice insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Mentre dal primo dicembredebutterà con il format MiEs Tu, un programma che non si discosta molto dal format A raccontare comincia tu che ...

E naturalmente non poteva mancare l'attestazione di stima e affetto di, che a dicembre raccoglierà in qualche modo l'eredità del 'A Raccontare Comincia Tu', conducendo su Rai3 il ...In queste settimaneè impegnatissimo con la promozione del suo nuovo singolo Sucu Sucu , ma da settembre tornerà a lavorare in tv. Rivedremo il cantautore su Rai Uno nella giuria di Tale e Quale Show ...Cristiano Malgioglio debutterà a dicembre col nuovo format Mi Casa Es Tu Casa: ecco chi potrebbe essere la prima ospite ...Chi saranno i concorrenti del Tale e Quale Show di Carlo Conti I dettagli all'interno del nostro articolo: tutti i nomi del cast!