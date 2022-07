Covid | rispetto a luglio 2021 i contagi sono 100 volte di più | raddoppiate le terapie intensive

Pubblicità

rtl1025 : ??'In tutta Italia abbiamo i pronto soccorso che esplodono a causa del #covid. Rispetto alla stessa settimana di lug… - fattoquotidiano : Più ingressi “per Covid” che di pazienti asintomatici. Nuovi casi nelle ultime 24 ore, +14,4% rispetto a sette gior… - LaStampa : Covid, Agenas: con Omicron5 contagi 100 volte superiori rispetto a un anno fa. Gimbe: “Rischiamo un lockdown di fat… - JohnHard3 : RT @Virus1979C: #Covid, Agenas: con Omicron5 contagi 100 volte superiori rispetto a un anno fa. Gimbe: “Rischiamo un lockdown di fatto”. - vvoxonline : #Covid_19: il report Agenas registra boom di casi e 4 volte aumento dei ricoveri rispetto a luglio scorso -

... è vero, è meno pesante in termini percentualial passato proprio perché il virus si è ... Chi farà la quarta dose, Rezza detta la strategia anti -. Perché non bisogna aspettare Andiamo ...Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientioggi sono complessivamente 623 (15 in piùa ieri, più 2,5%), 26 in terapia intensiva (stabilia ieri). Le persone ...Nel capoluogo si registrano 1.270 casi per 100mila abitanti (+11,1% rispetto alla settimana precedente), incrementi maggiori nel Nuorese (+66,1%) e nell'Oristanese (+50,6%) ...Le stime degli utili cinesi sono state tagliate dagli analisti per 15 mesi consecutivi e l’attuale livello di valutazione delle azioni cinesi in termini di prezzo e valore contabile è il più basso ...