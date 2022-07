Covid | Agenas | con Omicron5 contagi 100 volte superiori rispetto a un anno fa Gimbe | “Rischiamo un lockdown di fatto già a luglio”

(Di giovedì 7 luglio 2022) In salita tutti i parametri, raddoppiati i ricoveri negli ospedali. La Fondazione: «Rischioso rimandare la quarta dose in autunno»

Pubblicità

LaStampa : Covid, Agenas: con Omicron5 contagi 100 volte superiori rispetto a un anno fa. Gimbe: “Rischiamo un lockdown di fat… - rtl1025 : ??'In tutta Italia abbiamo i pronto soccorso che esplodono a causa del #covid. Rispetto alla stessa settimana di lug… - Matador1337 : RT @rtl1025: ??'In tutta Italia abbiamo i pronto soccorso che esplodono a causa del #covid. Rispetto alla stessa settimana di luglio dello s… - baronemarco80 : RT @il_piccolo: Covid, Agenas: con Omicron5 contagi 100 volte superiori rispetto a un anno fa. Gimbe: “Rischiamo un lockdown di fatto già a… - vluccio : RT @il_piccolo: Covid, Agenas: con Omicron5 contagi 100 volte superiori rispetto a un anno fa. Gimbe: “Rischiamo un lockdown di fatto già a… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

, contagi 100 volte superiori rispetto a un anno fa Le parole del presidente dell': "I pronto soccorso stanno esplodendo di casi" Fra ferie, pensionamenti e personale contagiato noi ...Omicron 5, chi prende ilper la seconda volta con il BA.5 'può avere complicazioni molto più ... a margine dell'Assemblea di Farmindustria a Roma, commentando i dati dell'che hanno ... Covid in Italia, Agenas: pronto soccorso esplodono. Sileri: picco in arrivo, mettete Ffp2 La terza pubblicazione della Caritas Italiana fa il quadro della situazione in un Paese messo alle corde dalla pandemia e la cronica difficoltà della sanità pubblica nel fornire risposte tempestive e ...Il sottosegretario alla Salute invita anziani e fragili a effettuare la quarta dose. Gimbe: "Gli indicatori corrono veloci" ...