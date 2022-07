Cori Zaniolo verso la Lazio | la Roma chiede il patteggiamento alla FIGC Ultime

(Di giovedì 7 luglio 2022), laha chiesto ilper i fatti avvenuti dopo la vittoria in Conference Costano cari i festeggiamenti della Conference League a Nicolò. Come riportato dal quotidiano Il Tempo, infatti, laha richiesto ilper icontro lain seguitovittoria della coppa europea. La vicenda è destinata così a chiudersi con una sanzione di 4.000 € per giocatore e società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

