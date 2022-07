Classifica FIMI primo semestre 2022: Brividi in testa nei singoli, Taxi Driver di Rkomi primo negli album. Ecco come sono andate le canzoni di Sanremo (Di giovedì 7 luglio 2022) Rkomi E’ tempo del primo bilancio semestrale per la Classifica FIMI. Dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, il singolo più ascoltato e venduto in Italia è stato infatti Brividi di Mahmood e Blanco, mentre in cima agli album c’è ancora Taxi Driver di Rkomi. Scopriamo insieme tutte le posizioni. Nei singoli, come abbiamo già detto, a primeggiare c’è Brividi di Mahmood e Blanco, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Dalla kermesse provengono anche i brani dalla seconda alla quarta posizione: Farfalle di Sangiovanni, Dove Si Balla di Dargen D’amico e Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista. La Coda Del Diavolo di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 luglio 2022)E’ tempo delbilancio semestrale per la. Dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno, il singolo più ascoltato e venduto in Italia è stato infattidi Mahmood e Blanco, mentre in cima aglic’è ancoradi. Scopriamo insieme tutte le posizioni. Neiabbiamo già detto, a primeggiare c’èdi Mahmood e Blanco, la canzone vincitrice del Festival di. Dalla kermesse provengono anche i brani dalla seconda alla quarta posizione: Farfalle di Sangiovanni, Dove Si Balla di Dargen D’amico e Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista. La Coda Del Diavolo di ...

