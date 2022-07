Chadia Rodriguez al Grande Fratello Vip (Di giovedì 7 luglio 2022) Chadia Rodriguez Una rapper è pronta a varcare la porta rossa della settima edizione del Grande Fratello Vip: Chadia Rodriguez sarà una concorrente del reality show condotto, per il quarto anno consecutivo, da Alfonso Signorini. Metà marocchina, metà spagnola, Chadia Rodriguez Darnakh è nata ad Almería il 6 novembre 1998. Dopo essere stata notata dal produttore Big Fish, che l’ha messa sotto contratto nella Doner Music, la casa discografica co-fondata con Jake La Furia dei Club Dogo, la ragazza ha ottenuto poi un ingaggio alla Sony Music, nel 2018, in seguito alla pubblicazione di Dale, il suo primo singolo. Tra le sue influenze musicali ci sono Cardi B, Iggy Azalea e Nicki Minaj. Ha duettato con Federica Carta, Big Fish, Fabri Fibra, Jake La Furia, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 luglio 2022)Una rapper è pronta a varcare la porta rossa della settima edizione delVip:sarà una concorrente del reality show condotto, per il quarto anno consecutivo, da Alfonso Signorini. Metà marocchina, metà spagnola,Darnakh è nata ad Almería il 6 novembre 1998. Dopo essere stata notata dal produttore Big Fish, che l’ha messa sotto contratto nella Doner Music, la casa discografica co-fondata con Jake La Furia dei Club Dogo, la ragazza ha ottenuto poi un ingaggio alla Sony Music, nel 2018, in seguito alla pubblicazione di Dale, il suo primo singolo. Tra le sue influenze musicali ci sono Cardi B, Iggy Azalea e Nicki Minaj. Ha duettato con Federica Carta, Big Fish, Fabri Fibra, Jake La Furia, ...

