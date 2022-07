Calciomercato Monza, colpo internazionale in difesa: piace Mingueza, occhio a Marlon (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato Monza: Galliani cerca il colpo di calibro internazionale in difesa. piace Mingueza del Barcellona, ma occhio anche Marlon Il Monza non si vuole fermare e dopo i colpi Ranocchia, Cragno, Sensi, Carboni e Pessina è a caccia dell’acquisto di calibro internazionale in difesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club brianzolo avrebbe messo gli occhi su Mingueza del Barcellona che nelle ultime due stagioni a totalizzato una cinquantina di presenza in Liga. Il preferito del Monza per la difesa sarebbe però Marlon, ex Sassuolo ora in forza allo Shakhtar Donetsk. Se non si dovesse riuscire a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022): Galliani cerca ildi calibroindel Barcellona, maancheIlnon si vuole fermare e dopo i colpi Ranocchia, Cragno, Sensi, Carboni e Pessina è a caccia dell’acquisto di calibroin. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club brianzolo avrebbe messo gli occhi sudel Barcellona che nelle ultime due stagioni a totalizzato una cinquantina di presenza in Liga. Il preferito delper lasarebbe però, ex Sassuolo ora in forza allo Shakhtar Donetsk. Se non si dovesse riuscire a ...

