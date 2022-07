Calabria: ‘in viaggio' tra eccellenze enogastronomiche a Roma, successo per ‘Sapori di Cosenza' (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Labitalia) - Un ‘viaggio' tra le eccellenze enogastronomiche cosentine, sulle terrazze di uno dei più suggestivi Palazzi della Capitale. Tra degustazioni di olio, vino, salumi, formaggi e dolci del territorio, si è tenuto nella serata di ieri a Casa Litta-Palazzo Orsini, a Roma, sede dell'ambasciata dell'Ordine di Malta presso la Santa Sede, ‘Sapori di Cosenza - Una tipicità internazionale', promosso dalla Camera di commercio di Cosenza e da Promos Italia, l'agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione. Un evento che ha visto una grande partecipazione, con diverse autorità istituzionali presenti. L'obiettivo? Promuovere e valorizzare sempre più le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022), 7 lug. (Labitalia) - Un ‘' tra lecosentine, sulle terrazze di uno dei più suggestivi Palazzi della Capitale. Tra degustazioni di olio, vino, salumi, formaggi e dolci del territorio, si è tenuto nella serata di ieri a Casa Litta-Palazzo Orsini, a, sede dell'ambasciata dell'Ordine di Malta presso la Santa Sede,di- Una tipicità internazionale', promosso dalla Camera di commercio die da Promos Italia, l'agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione. Un evento che ha visto una grande partecipazione, con diverse autorità istituzionali presenti. L'obiettivo? Promuovere e valorizzare sempre più le ...

