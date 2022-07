Boris Johnson lascia | “Serve un nuovo leader | in politica nessuno è indispensabile Darò sostegno al mio successore”

(Di giovedì 7 luglio 2022) Le dimissioni dopo la fuga di oltre 50 membri del governo. BoJo rimarrà in carica fino a quando non sarà eletto ilcapo dei Tory. I saluti di Zelensky: «Grazie per ilnei momenti difficili»

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson ha ceduto ed è pronto ad annunciare le sue dimissioni oggi, secondo anticipazio… - Agenzia_Ansa : Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in s… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - LPincia : RT @PierluigiBattis: Con l'uscita di Boris Johnson si perde un pilastro della battaglia democratica contro l'imperialismo putiniano che fa… - Ladygalga1 : RT @OrtigiaP: Boris Johnson si dimette oggi la guerra a tutti i costi lo ha azzoppato. Dovevano piegare la Russia ma hanno piegato è mess… -

Le dimissioni dida premier dopo la fuga di oltre 50 membri del governo. BoJo ha annunciato che rimarrà in carica fino a quando non sarà eletto il nuovo capo dei Tory. L'annuncio ai cittadini ...cede dicendo che è "Chiara la volontà del gruppo parlamentare dei conservatori".Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...