Barcellona, idea Marcos Alonso per la fascia (Di giovedì 7 luglio 2022) Come riportato da Marca, il Barcellona guarda sul mercato per i rinforzi sulla fascia sinistra. Al momento, il nome preferito è quello... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) Come riportato da Marca, ilguarda sul mercato per i rinforzi sullasinistra. Al momento, il nome preferito è quello...

Pubblicità

FBiasin : Sentita poco fa: “Dove giocherà #Dybala?”. “L’#Inter resta una possibilità, ma attenzione ai sondaggi del #Milan,… - FiloBarige993 : RT @AJGNewsOfficial: Per il ruolo da difensore centrale, il #Barcellona sta premendo su #Kounde del #Siviglia. #Koulibaly al momento in sec… - sportli26181512 : Barcellona, idea Marcos Alonso per la fascia: Come riportato da Marca, il Barcellona guarda sul mercato per i rinfo… - Fprime86 : RT @AJGNewsOfficial: Per il ruolo da difensore centrale, il #Barcellona sta premendo su #Kounde del #Siviglia. #Koulibaly al momento in sec… - Cucciolina96251 : RT @TravaAJG: INFO @AJGNewsOfficial In difesa il #Barcellona oggi è più concentrato sul profilo di #Kounde del #Siviglia. Sul giocatore a… -