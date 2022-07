Utilizzò carta di credito rubata in un’agenzia di Avellino, pregiudicato in manette (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che, nella mattinata odierna, il Comm.to di P.S. “Busto Arsizio” ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva in carcere a carico di un pregiudicato di origini foggiane, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, in quanto gravemente indiziato per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito. L’attività di indagine iniziava a seguito di un furto di circa 5.000 euro perpetrato in aprile u.s. presso un’agenzia di viaggio sita in questa via Carlo del Balzo. In particolare l’attenta visione delle immagini permetteva alla Squadra Mobile di procedere ad accertamenti che consentivano l’identificazione dell’autore del furto. L’indagine condotta con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che, nella mattinata odierna, il Comm.to di P.S. “Busto Arsizio” ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva in carcere a carico di undi origini foggiane, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica, in quanto gravemente indiziato per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo didi. L’attività di indagine iniziava a seguito di un furto di circa 5.000 euro perpetrato in aprile u.s. pressodi viaggio sita in questa via Carlo del Balzo. In particolare l’attenta visione delle immagini permetteva alla Squadra Mobile di procedere ad accertamenti che consentivano l’identificazione dell’autore del furto. L’indagine condotta con ...

