Un party per sorridere: Novella Party a Basiglio dal professor Scavia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Novella Party: la prima tappa a Basiglio Il professor Stefano Scavia, che ha creato il centro odontoaesthetics per la salute e l’estetica del sorriso (sua la rubrica che parte proprio da questo numero di Novella 2000) ha aderito all’iniziativa del nostro settimanale Novella 2000 Party Night. Il progetto girerà tutta Italia, riabituandoci a sorridere come L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 6 luglio 2022): la prima tappa aIlStefano, che ha creato il centro odontoaesthetics per la salute e l’estetica del sorriso (sua la rubrica che parte proprio da questo numero di2000) ha aderito all’iniziativa del nostro settimanale2000Night. Il progetto girerà tutta Italia, riabituandoci acome L'articolo proviene da2000.

Pubblicità

enpaonlus : Jova beach party 2022: musica per le orecchie? Io ci vedo un disastro per l'ambiente - Il Fatto Quotidiano - una in… - Demetra_pan : RT @angela_bar: Ciao a tutti, mi rivolgo al fandom di Alex che ne dite in questi giorni di pausa di fare degli stream party quotidiani? Abb… - rfiata : @Amigdalaintesta l’estetica che raggiunge lei in questo film (e nel party) mi ha ossessionata per anni. ottima scel… - Jennanonpusent1 : RT @angela_bar: Ciao a tutti, mi rivolgo al fandom di Alex che ne dite in questi giorni di pausa di fare degli stream party quotidiani? Abb… - miriana4ever : RT @angela_bar: Ciao a tutti, mi rivolgo al fandom di Alex che ne dite in questi giorni di pausa di fare degli stream party quotidiani? Abb… -