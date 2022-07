(Di mercoledì 6 luglio 2022)è unDopo le visite mediche svolte nella giornata di lunedì è arrivata anche l’ufficialità:è un. A comunicarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso i profili social. Ilarriva in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari. Attenzione,treno in arrivo: Fermata Milano, #Welcome! #ForzaInter pic.twitter.com/sf3c9UOW6m— Inter (@Inter) July 6, 2022 L'articolo proviene da intermagazine.

Commenta per primo: Raoul Bellanova è il quinto acquisto annunciato dall'Inter, Marotta e Ausilio sono tra i protagonisti di queste prime settimane di mercato e lavorano per consegnare a Inzaghi una rosa che... Mercato ora per ora. Adesso è ufficiale: Raoul Bellanova è un nuovo giocatore dell'Inter. Il contratto dell'esterno, in arrivo dal Cagliari...